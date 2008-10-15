У Маши Малиновской раздвоение личности

Всем известная блондинка Маша Малиновская приступила к съемкам в полнометражной авантюрной комедии режиссера Александра Итыгилова - «Боксеры выбирают блондинок». В картине Маша сыграет не одну, а две главные роли – двух сестер- близняшек: одна из них жена знаменитого боксера, которого сыграет рэпер Серега, а вторая – секретарша крутого бизнесмена. Девушки абсолютно разные по характеру, у каждой свой путь, своя жизнь и свои проблемы, но кто знает, возможно, когда-нибудь их судьбы пересекутся или они, например, для остроты ощущений, поменяются местами…. Что из этого выйдет, вы узнаете в следующем году! - У меня уже был опыт работы в кино, но в этот раз, приступая к съемкам, я очень волновалась. – Рассказывает Маша. – По характеру сестры - полная противоположность друг другу, а я – одна, поэтому сложно перестроиться от одной к другой, но пока я справляюсь! Фильм получится интересный, дико смешной и, конечно же, не без пикантных сцен. Куда ж без них, там ведь снимаюсь я, да еще и в двух ипостасях…