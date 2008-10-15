Элтон Джон пишет мюзикл для Бена Стиллера

Легендарный британский певец Элтон Джон взялся написать киномюзикл специально для актера и режиссера Бена Стиллера. Само собой разумеется, что это будет комедия, и сюжет у нее вполне в духе Стиллера - на грани фола. Элтон, у которого есть опыт написания мюзиклов для бродвейской сцены ("Король-лев" и "Билли Эллиот") любезно подкинул прессе парочку спойлеров: "История будет о парне с Бродвея. Он - гей, у него ВИЧ и СПИД. И он отправляется к своей жене и детям, которых когда-то бросил. Это очень смешно! В самом деле! Завязка, может быть, особо веселой не кажется, но это правда!" Ну что ж, в конце концов, Бен тем и славен, что может несмешное делать смешным. Правда, многие его фильмы номинировались на "Золотую малину", но всегда имели отличные сборы в прокате.