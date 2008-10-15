Чету Бекхэм обокрала прислуга

По подозрению в краже личных вещей своих хозяев с последующей продажей британская полиция арестовала мужчину и женщину, работавших в особняке, принадлежащем футболисту Дэвиду Бекхэму и его супруге Виктории. По данным британских СМИ, арест 55-летнего мужчины и 56-летней женщины произошел в пятницу, после того как родители Виктории обнаружили на популярном сетевом ресурсе сувениры и предметы одежды, принадлежащие знаменитой паре. В настоящее время Дэвид Бекхэм вместе с супругой проживает в Соединенных Штатах Америки. Принадлежащий им дом в Великобритании, который называют "Бэкингхемским дворцом", располагается в графстве Хартфордшир. Особняк обслуживал большой штат домашней прислуги, некоторые даже имели ключи от дома. Полиция подтвердила арест двоих подозреваемых и сообщила, что в настоящий момент они выпущены под залог, сообщают"Вести.ру". Отметим, что не так давно обворовали еще одного известного спортсмена – российского фигуриста Евгения Плющенко. Спортсмен стал жертвой миланских мошенников, которые обворовывали гримерки артистов. В Милан Плющенко приехал для участия в ледовом шоу вместе с другими звездами фигурного катания из разных стран. Российский спортсмен запросил отдельную гримерку в личное пользование, но эта мера предосторожности не сработала. Заграничные воры пробрались в помещение и, пока фигурист во время генеральной репетиции отрабатывал пируэты на льду, украли вещи фигуриста. Единственное, что удалось спасти, это телефон и документы, которые Плющенко взял с собой на репетицию. Спортсмен надеется, что принимающая сторона возместит материальный ущерб. Жертвами грабителей на днях стали также Света Светикова и актер Андрей Чадов. Молодые люди, решив навестить друзей, припарковали авто во дворе дома. Плата за беспечность была высокой: злоумышленники разбили стекло и похитили фотоаппарат, деньги, косметичку и сумочку с документами. "А там все — права, два паспорта, полугодовая виза в Лондон", - сетует представитель Светиковой.