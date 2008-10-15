Иван Дорн научит всех готовить по-студенчески

Недавно на музыкальном телеканале М1 стартовала программа «Кухня-respect», ведущим которой является солист группы «Пара Нормальных» Иван Дорн. Ее суть состоит в том, что украинским звездам придется почувствовать себя… студентами. Им предоставляется сумма от пяти до 50-ти (максимум – 100) гривен, на которую они должны купить продуктов и в ограниченное время приготовить блюдо, чем можно накормить как минимум двоих человек. Поначалу звезды вместе со съемочной командой и ведущим Иваном Дорном отправляются за продуктами в магазин, а после процесс готовки и, собственно, дегустации происходит дома у звезды. Героями программы уже успели побывать: «Горячий Шоколад», Аня Добрыднева – солистка «Пара Нормальных», «SMS», Евгения Власова, Lilu, Ugo, «Milos», «Карлос+Пиндос». «Обычно артисты, имея в наличии ограниченные ресурсы, придумывают такие кулинарные шедевры, которые, при всем, вкусны и полезны! Вот, например, Аня из «Пара Нормальных» приготовила спагетти с тунцом и помидорами, солистки «Горячего Шоколада» – восточное блюдо, Евгения Власова – уникальную яичницу, «Карлос+Пиндос» – фирменные бутерброды, а солистки группы “SMS” – макароны по-флотски с соусом «Болоньез». Все очень дешево и вкусно!» - рассказывает Иван Дорн. Двадцатиминутная программа «Кухня-respect» выходит в эфире музыкального телеканала М1 в понедельник и вторник – в 15:00, а в среду и четверг – в 11:00. В ближайших эфирах гостями программы станут телеведущая Виктория Батуи и певец Женя Фокин.