Dress Code приглашают всех в гости

Отныне у группы «Dress Code» есть своя персональная страница в Интернете. Дизайнерское решение сайта заметно отличает его на фоне массового стандартного Интернет-продукта. Удобная навигация, креативные идеи и оригинальные фишки несомненно оставят у посетителей приятное впечатление. На официальном сайте можно найти подробную биографию об участниках группы «Dress Code», фотографии, музыку, пообщаться с музыкантами в интерактивном режиме и просто получить ни с чем несравнимое удовольствие, глядя на суперсовременный дизайн. Каждый посетитель гарантировано перенесется в другой мир – мир группы «Dress Code»! «Мы рады, что у нас, наконец-то, появилась своя крепость в Интернете, поэтому с удовольствием приглашаем вас почаще нас навещать!» - приглашают участники группы «Dress Code».