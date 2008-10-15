Группа SMS научилась доить коров

На днях солистки группы «SMS» ощутили на себе все прелести сельской жизни. В это воскресенье Таня, Маша и Марина учились… доить коров. Научиться всему можно только на собственной практике, поэтому, совершенно не брезгуя, они приступили к самому настоящему процессу дойки. Коровы оказались на удивление покладистыми – тем более, что SMS-ки их слегка задобрили, покормив хлебом. В результате у Марины получилось лучше всех, потому что она частенько наблюдала за этим процессом в селе у бабушки, хотя собственноручно попробовать pне решалась. У Тани не совсем получилось, так как она видела корову впервые и никогда так близко не подходила к ней. А вот Маша справилась почти на «отлично». После того, как девушки попробовали теплое парное молоко, они осознали, что это стоило того. А то, как SMS-ки превратились в доярок, можно будет увидеть завтра – в утреннем эфире музыкального телеканала М1, в программе «Guten Morgen».