Скандал! «Quest Pistols» отказались от премии MTV!

Скандально популярная группа Quest Pistols не примет участия в церемонии награждения mtv ema, которая состоится 6 ноября в Ливерпуле. Вот как прокомментировали свое решение эпатажные пистолеты: «Мы хотим привлечь внимание людей к проблемам нашего общества. Сейчас, во время мирового кризиса, мы призываем меньше думать о материальном и достойно принимать выпавшие нам испытания. Нам стало тяжело находится среди людей источающих злобу, непонимание и отчаяние вместо того, чтобы все свои помыслы обратить внутрь себя. Мы отказываемся от премии mtv, которая не имеет в нашей жизни никакого значения и отправляемся в индию, где люди привыкли к духовности и воздержанию. Так мы выражаем протест материальному миру и его составляющим. Никого не призываем следовать нашему примеру, но возможно, кого-то эта ситуация заставит задуматься о его месте в этом мире…» В связи с этим просим все средства массовой информации опровергнуть или удалить новость о том, что группа отправляется в Ливерпуль.