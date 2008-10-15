Джонни Депп - самый сексуальный мужчина планеты

Журнал Cosmopolitan составил рейтинг п од названием "Самый сексуальный мужчина в мире". Безоговорочную победу одержал Джонни Депп, который в свои 45 лет дает фору многим молоденьким мальчикам. На втором месте - 47-летний Джордж Клуни, который берет бездной обаяния и холостым образом жизни. Замыкает тройку мужчина помоложе - 27-летний Джейк Джилленхаал, чьи ставки невероятно выросли в связи с романом с Риз Уизерспун и весьма соблазнительным видом для роли принца Персии. Джейк - единственный молодой представитель сильной половины человечества в пятерке лидеров: на четвертом месте - 40-летний Дэниел Крэйг, на пятом - 44-летний Брэд Питт, пишет Starslife.ru. Топ-25 самых горячих мужчин планеты таков: 1. Джонни Депп, 45 2. Джордж Клуни, 47 3. Джейк Джилленхаал, 27 4. Дэниел Крэйг, 40 5. Брэд Питт, 44 6. Джеймс МакЭвой, 29 7. Джастин Тимберлейк, 27 8. Уилл Смит, 40 9. Дэвид Бeкхэм, 33 10. Вентворф Миллер, 36 11. Кристиан Бейл, 34 12. Джонатан Риз-Майерс, 31 13. Участники группы "Take That": Гари Барлоу, 37, Марк Оуэн, 36, Говард Дональд, 40 и Джейсон Оранж, 38 14. Эштон Катчер, 30 15. Дермонт О'Лири, 35 16. Дэвид Теннант, 37 17. Патрик Демпси, 42 18. Клайв Оуэн, 44 19. Пирс Броснан, 55 20. Марк Ронсон, 33 21. Гордон Рэмси, 41 22. Рассел Брэнд, 33 23. Фаррел Уильямс, 35 24. Райан Рейнольдс, 31 25. Оливье Мартинес, 42 Недавно журнал Esquire определил самую сексуальную женщину планеты. Ею стала Хелли Берри.