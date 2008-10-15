Федору Бондарчуку досталась роль медведя

В ближайшее время в российский прокат выходит вторая серия нашумевшего хита 2006 года "Сезон охоты", который собрал 190 миллионов долларов. "Сезон охоты" был первым из анимационных фильмов Sony Pictures Animation. "Нам очень повезло, что нам достались такие замечательные яркие персонажи, и нам было очень приятно дополнить эту компанию новыми героями", – говорит исполнительный продюсер Мишель Мердокка. "Самое сложное в сиквеле – чтобы получилось и похоже, и по-новому, – говорит режиссер и продюсер фильма Мэтт О' Коллаган. – Нужно было взять персонажей, полюбившихся всем по первому фильму, и придумать для них новые приключения и новых друзей". "Этот материал – золотая жила. Вместо того чтобы противопоставить диким зверям охотников, как в первом фильме, мы придумали противостояние между дикими и домашними животными", - поясняет продюсер Кирк Бодифелт. "Ярые противники лесных зверей на протяжении почти всего "Сезона охоты-2" – домашние животные. Главные герои нам уже известны по первому фильму, и чего от них можно ожидать - тоже, поэтому наша задача заключалась в том, чтобы придумать что-то интересное с новыми персонажами", – добавляет Мишель Мердокка. В продолжении мультфильма его главных героев Буга и Элиота ждут новые безумные приключения. Элиот без памяти влюбился в Жизель, но ему приходится сойти с дороги, ведущей к алтарю, когда Мистера Уини похищают избалованные домашние животные, которые намерены вернуть его хозяевам. Буг, Элиот, Макскизи, Бадди и другие обитатели леса разворачивают полномасштабную спасательную операцию ради своего похожего на сосиску друга и вскоре оказываются в лагере врага - в мире домашних питомцев. Домашние неженки под предводительством карликового пуделя Фифи не собираются отдавать Мистера Уини без боя. Стоит добавить, что дополнительную привлекательность персонажам мультфильма, несомненно, добавят и российские звезды, которые были привлечены к его озвучке. В частности, роль медведя Буга досталась Федору Бондарчуку. Мультфильм "Сезон охоты-2" выходит в прокат с 16 октября.