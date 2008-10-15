Ведущая МУЗ-ТВ нашла мужчину своей мечты

Ведущая «Хит Листа на Муз-ТВ» Лиза Бразис, похоже, обрела нового поклонника. Вторую половинку ведущая нашла в ночном клубе, куда захаживает не так уж и часто! Лиза не любительница ночных клубов. Но последние три недели Лиза стала частой гостьей недавно открывшегося ночного заведения. «Я стала замечать на себе взгляды таинственного молодого человека. И он мне понравился! Я ждала, когда же он сделает первый шаг», - комментирует ведущая. В минувшую субботу прекрасный незнакомец не просто подошел знакомиться с красавицей-блондинкой, а еще и подарил ей кольцо с бриллиантом! Они стали общаться и постепенно между молодыми людьми возникла симпатия, которая через несколько недель переросла в серьезные отношения. «Кажется, я наконец встретила мужчину своей мечты», - призналась Лиза.