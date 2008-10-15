Александр Малинин разбил чужую семью

Известный певец Александр Малинин уже более десяти лет счастлив в браке со своей женой Эммой. У пары подрастают близнецы Устинья и Фрол, а сыновья супругов от предыдущих браков давно повзрослели и ведут вполне самостоятельную жизнь. Александр не раз рассказывал семейную легенду о том, как он познакомился с Эммой. Миловидная блондинка якобы подошла к артисту за автографом после концерта, и сраженный ее красотой Малинин немедленно влюбился, пишет "Экспресс-газета". Красивый роман закончился свадьбой, рождением детей и счастливой супружеской жизнью. В отсутствии гармонии в отношениях этой паре действительно трудно отказать. Однако история их знакомства была куда более сложной. На момент встречи с Малининым Эмма была замужем за врачом-стоматологом. Вскоре эта семья распалась не без участия Александра Малинина. Как рассказывает близко знающая семью Малининых пожилая дама, Александр даже подрался с супругом своей будущей жены. "В 1987 году Эммочка с мужем пришли в гости к моим друзьям, - вспоминает давно знакомая с парой Анна Яковлевна. - Муж Эммы был стоматологом и пользовался успехом в нашей среде. Поэтому артисты не отказывались и от дружеских с ним отношений, приглашали в гости. Этот человек был старше Эммы, он очень помогал ей в карьере. Она же тоже медик. Эммочка такая красавица - и цену себе всегда знала, молодец. На этот раз в гости ждали Сашу Малинина, тогда уже всероссийскую знаменитость. Все специально "под него" собрались. Ну и стоматолог взял с собой супругу Эмму козырнуть знакомством". Этот вечер стал для врача роковым. Александр Малинин буквально увел у него жену. "Саша и Эмма словно шли к этой встрече, - рассказывает Анна Яковлевна. - Она на него та-ак посмотрела, что Саша уже от нее не отходил. Стоматолог сначала деликатно молчал, думал, ну поухаживает артист за его женой-красавицей и ладно. Не думал, что уведут - все-таки у них уже ребенок был. А Малинина не остановишь. Он этого мужа вроде как не замечает, хотя сам зубы у него делал. И прямо при всех признается Эмме в бешеной страсти, приглашает уйти с ним. В общем, мужу Эммы наконец пришлось вмешаться. Все кончилось дракой. Они, конечно, сильно друг другу надавали, Саша стоматологу все зубы пересчитал. В конце концов их разняли". "Но дело было сделано - семья распалась, - резюмирует женщина. - Через короткое время я узнала, что Эмма уже живет у Малинина, ушла к нему вместе с ребенком. Вот какие они молодцы, не упустили свое счастье".