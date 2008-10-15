Звезда сериала «Татьянин день» раскрыла тайны ледового шоу

Анна Снаткина в проекте "Ледниковый период" могла бы стать одной из звездных фигуристок, но в итоге ей выпала совсем другая роль. Звезда "Татьяниного дня" заседает в жюри и выставляет оценки участникам шоу. Судейство - процесс сложный. Часто жюри обвиняют в необъективности, личных симпатиях и антипатиях и прочих грехах. Так, недавно Анна Снаткина выставила одной из лидирующих пар Валерии Ланской и Алексею Ягудину оценку 5.9. Как пишет "Экспресс-газета", многие посчитали, будто Анна просто завидует своей коллеге. Снаткина с таким мнением не согласилась и откровенно рассказала, как и почему она судит участников проекта. "Я стараюсь быть объективной, - пояснила звезда. - Мне самой много раз предлагали быть участницей и "Ледникового периода", и "Цирка со звездами". Я отказываюсь, и причина одна - проблемы с позвоночником. Да, я участвовала в "Танцах со звездами" на канале "Россия", где стала победительницей, но там было намного легче, это ведь паркет, а не лед. В детстве я каталась на коньках, но все равно риск велик". "Я понимаю, что многие мои коллеги на меня сегодня обижены, - говорит Анна. - Но я не могу всем поставить 6.0, если считаю, что актерски номер был недоигран. У Татьяны Тарасовой тоже бывают субъективные оценки, есть люди, которых она явно выделяет, это очень заметно. Мне все пары понравились, но одни уже восемь лет стоят на коньках, а другие впервые вышли на лед, это ведь несправедливо… Мне не в чем завидовать Валерии Ланской, я сама много чего добилась. А больше всех мне понравилась пара Арнтгольц - Ставиский. Таня - прекрасная актриса и катается замечательно". С некоторой симпатией актриса относится и к Жанне Фриске. Особенно Анну поразило мужество певицы, которая продолжает выходить на лед, даже несмотря на травму. "Ее партнер неудачно сделал поддержку, и Жанна сломала ребро, - рассказывает Анна. - Сейчас она катается в корсете, поэтому сложных элементов делать не может. Мы думали, она уйдет с проекта, но Жанна - ни в какую". Екатерина Стриженова же напротив хотела покинуть шоу, но ее уговорили остаться.