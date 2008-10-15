Мадонна показала в Нью-Йорке знаменитостям свой фильм

Приятна осенняя пора для голливудских знаменитостей. Одна вечеринка следует за другой. На этот раз в Нью-Йорке показали режиссерский дебют Мадонны Filth and Wisdom ("Грязь и мудрость"). Устроителями выступили бренд Dolce&Gabbana и Кинематографическое Сообщество. Нью-Йоркские критики неблагосклонно приняли картину миссис Гай Ритчи, а вот знаменитости поддержали дебютантку. Да и как откажешь самой Мадонне? На ковровой дорожке кинотеатра Landmark Sunshine позировали Брук Шилдс, Марк Джейкобс и его бойфренд Лоренцо Мартоне, Америка Феррера, Линдси Лохан, Ванесса Уильямс, красавчик Джейсон Льюис и другие. Похоже, была дана команда прийти в черном. Лишь несколько человек добавили цвета - Наоми Уоттс в лавандовом платье, Евгений Гудзь, Лейк Белл, Шарлотта Ронсон и Джулиетт Льюис.