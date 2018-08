Брайан Адамс выпустит альбом «11» совместно с новым фильмом

Известный канадский певец и гитарист Брайан Адамс (Bryan Adams) планирует выпустить свой 11-ый студийный альбом «11» в качестве делюкс-версии, которая включит в себя DVD с новым документальным фильмом. Релиз данного аудио и видео сборника состоится 10 ноября этого года. Известно, что фильм на 56 минут расскажет зрителям о закулисной жизни группы Брайана Адамса. В данный фильм войдут ролики, снятые во время репетиций группы, на которых музыканты исполняют все 11 композиций из альбома «11». В аудио-версию альбома войдет три новые композиции «The Way Of The World», «Saved» и «Miss America», а также новые ремиксы на оригинальные песни из альбома, включая обновленную версию хита «She’s Got A Way», обработкой которого занималась команда Chicane. Помимо этого, Брайан планирует отправиться в новый гастрольный тур по Британии, в рамках которого артист даст концерты в Манчестере, Кардиффе, Лондоне и Шеффилде.