Убитый гангстер написал сценарий для фильма

Канадец французского происхождения или американец с европейскими корнями Жан-Франсуа Рише вместе с Венсаном Касселем, Жераром Депардье и другими звездами западного кинематографа взялись за тяжкую ношу – рассказывать киноисторию о жизни Жака Месрина, одного из величайших французских гангстеров XX века. Двадцать лет Жак Месрин благополучно грабил крупнейшие банки Франции, изредка и краткосрочно отсиживаясь в тюрьме, пока после долгих полицейских расследований не был пойман полицией. А пока это не случилось, Месрин успел стать настоящим врагом государства (или, переводя дословно "l’ennemi publique n° 1", "врагом народа" – что дает некогда советскому зрителю почву для дополнительного размышления). На родине его звали "человеком с тысячью лиц", потому что для всякого нового задания у Месрина был свой образ: он не просто менял одежду, но гримировался и даже делал пластические операции, меняясь до неузнаваемости. Для земляков Месрин стал не просто криминальным элементом, но своеобразным эпическим героем – галльская дерзость и бахвальство, неожиданные ходы, которые применял этот гангстер в своих побегах из тюрем и любовных похождениях, поражали воображение французов. Играет короля ограблений король иронического кино о ловкачах Венсан Кассель. Его незабываемый танец в зале музея в "13 друзей Оушена" – одно из доказательств того, что всевозможные лики преступной жизни города – конек артиста. Правда, в картине Жана-Франсуа Рише от ловкача и мастера пластических движений осталось мало: образ Жака Месрина в исполнении Венсана Касселя одновременно напоминает пачиновского Тони Монтана и некоторую грубоватость Адвоката Бенисио Дель Торо. Да и сам фильм Рише снял в старинной, семидесятнической манере – в интерьерах того времени и даже с затертостью пленки, характерной для "эпохи Месрина". Сценарий для фильма, между тем, написал сам Месрин – вернее, в составлении текста сценария участвовали записи его голоса, потому что гангстер умер в 1979 году. Что из этого вышло – мы узнаем 13 ноября.