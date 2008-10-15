Депп не получит 50 млн за «Пиратов Карибского моря 4»

Терри Россио, один из сценаристов трилогии "Пираты Карибского моря", опроверг все слухи о четвертых "Пиратах". Вот и верь после этого таблоидам. А слухи были роскошные: что Джонни Депп получит за роль Джека Воробья 56 млн. долларов, что его брата сыграет или Расселл Брэнд, или Саша Бэрон Коэн, что режиссером может стать Тим Бертон, что фильм положит начало новой трилогии, сообщает Фильм.ру. ComingSoon цитирует Россио: "Для протокола, ни один из слухов про "Пиратов 4" не является правдой, в том числе и тот, будто бы Деппу заплатят 50 млн". Ну ведь никто и не говорит о пятидесяти миллионах! "Там есть и очень смешные... Саша Коэн? Тим Бертон? Вы что, студии слишком берегут свои франшизы, чтобы выкидывать такие трюки", — заверяет Россио. Таким образом, мы возвращаемся в исходную позицию: Disney снимает четвертых "Пиратов", Джонни возвращается в роль Воробья — больше пока ничего не известно.