Париж отказал Бессону в «Любви»

Продюсер Люк Бессон отказался от идеи снимать политический триллер "Из Парижа с любовью" в одном из беспокойных пригородов французской столицы Монфермее. Проблемы возникли как раз таки из-за нехватки любви: местные обитатели, известные еще по прежним годам пироманы, сожгли десять машин, принадлежащих съемочной группе фильма. В ленте режиссера Пьера Мореля Джон Траволта должен играть американского агента, который прибывает для выполнения секретного задания в Париж, где ангажирует себе в помощники сотрудника посольства Джонатана Риз-Мейерса. После недоброжелательного приема Бессон счел, что работать в Монфермее небезопасно, решил свернуть парижские съемки 55-миллионного триллера и поискать гостеприимства в других областях страны. "Это очень стыдно. Проект должен был стать радостным событием для всех", — убивается теперь мэр Ксавьер Лемуан.