Эдриэн Броуди будет продавать наркотики детям

Эдриэн Броуди сыграет наркоторговца в комедии "High School" (вообще-то, конечно, это "Старшая школа", но, учитывая синопсис, то и "Обдолбанная школа"). Сценарий написал Стивен Суско. До этого он трудился над двумя "Проклятиями", а теперь вот решил переключиться на более жизнерадостные темы. Снимать будет Джон Сталберг-мл, сообщает Фильм.ру. Сюжет такой. Выпускника-отличника ловят в компании главного школьного хулингана за употреблением наркотиков. Когда парень оказывается перед необходимостью сдать анализы на наличие психотропных препаратов в организме, он решает накачать этими препаратами всех своих однокашников, чтобы не слишком выделяться на их фоне. "Ананасовый экспресс" встречает "Проделки в колледже". Съемки начинаются в ноябре.