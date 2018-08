Стив Мартин снова сыграет в комедии

Обычно у Нэнси Майерс получаются неплохие комедии – взять те же «Чего хотят женщины» (What Women Want) или «Отпуск по обмену» (The Holiday). Актеров она подбирает тщательно и с расстановкой, доказательством чему послужило привлечение Стива Мартина на ее новый проект, в актерском составе которого уже значатся Мэрил Стррип и Алек Болдуин. По данным oKino.ua, пока что лента существует без названия. По сюжету Мартин и Болдуин сыграют двух мужчин, которые будут бороться за благосклонность Стрип. Съемки новой комедии должны начаться в феврале, а продюсированием готового продукта займется пара Майерс-Скотт Рудин. Учитывая возрастную категорию актеров, не сложно догадаться, что фильм будет рассчитан на зрителя, «которому за…», но смеем надеяться, что на этот раз режиссер подготовит что-то повеселее и поактивнее, чем «Любовь по правилам и без» (Something's Gotta Give). Майерс и Мартин уже работали вместе в начале девяностых – тогда Нэнси написала сценарий к фильму «Отец невесты» (Father of the Bride), в котором Стив сыграл главную роль.