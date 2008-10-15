Ева Мендес привезла нижнее белье в Лондон

Во вторник латиноамериканская дива Ева Мендес (Eva Mendes) покорила сердца британцев, появившись перед ними в фойе легендарного лондонского универмага Harrods в честь презентации в нем новой линии женского белья Calvin Klein. Как сообщает FashionTime, в этом сезоне Ева стала главной музой модельера Франциско Коста (Francisco Costa) и всего дома Calvin Klein, начавшего масштабную промо-кампанию ультрасовременного нижнего белья Seductive Comfort в начале осени. «Я так горда, что могу представлять величайший американский бренд Calvin Klein, - заявила Ева, с удовольствием раздававшая автографы всем желающим и фотографировавшаяся с покупательницами. - Я росла на рекламных имиджах CK и считаю, что они во многом повлияли на мой вкус. В начале 1990-х годов мы с подружками мечтали быть Кейт Мосс!» Ева провела в универмаге Harrods целый час, озаряя светлый зал приемов белозубой голливудской улыбкой.