Карл Лагерфельд попал в словарь

Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) приложил максимум дизайнерских усилий к оформлению нового издания знаменитого французского словаря с картинками «Le Petit Larousse Illustré» 2009 года. Таким образом, главный мэтр французского кутюра присоединился к коллегам Кристиану Лакруа (Christian Lacroix) и карикатуристу Мебиусу (Moebius), выполнявшим оформление словаря в предыдущие годы. Карл Лагерфельд никогда не скрывал свою любовь к книгам - по его словам, он каждую свободную минуту использует для того, чтобы почитать. Как сообщает FashionTime, библиотека у креативного директора Chanel впечатляющих размеров, по площади сравнимая с бальным залом. Черная суперобложка содержит фото-скетч с участием самого кутюрье, недавно увлекшегося профессиональной фотографией. На фото силуэт Лагерфельда сопровождается словами «Одето Карлом Лагерфельдом». Интересная деталь: впервые в истории самого знаменитого французского толкового словаря Карл Лагерфельд попал и в раздел имен собственных. Также «дебютировали» в Le Petit Larousse, который появится в магазинах 9 ноября, актеры Брэд Питт (Brad Pitt) и Марион Котияр (Marion Cotillard).