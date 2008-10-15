Бюджет фильма Подервянского о «балуваной Гале» составит несколько миллионов долларов

Известный драматург и художник Лесь Подервянский намерен снять фильм. Об этом Подервянский сообщил в эфире 5 канала. Сценарий к будущей ленте уже написан. Подыскал писатель и режиссера, готового снять кино по этому сценарию, а также оператора и продюсера. На данный момент идет поиск финансирования, и при удачном стечении обстоятельств съемки начнутся в 2009 году. Скорее всего речь идет о сценарии "Ваша Галя балувана", о котором Подервянский говорил ранее. Это история о сельской девочке, которая учится кунг-фу у китайского мастера, а когда вырастает, бросает вызов мафии. На роль героини драматург планировал пригласить голливудскую звезду с украинскими корнями Милу Йовович, а на роль старого учителя - мастера Чена из Китая, легенду тайцзицюань. По предыдущим данным, бюджет картины составит несколько миллионов долларов. Съемки будут происходить в Киеве и Индии.