Николай Басков купил себе на день рождения эскалатор

15 октября празднует день рождения известный российский певец Николай Басков: ему исполняется 32 года. Первый подарок певец сделал себе сам: он купил настоящий эскалатор. "Я тоже нахожу это удивительным, - поделился с Glomu.ru именинник. - Все люди как люди, покупают машины и дома, а потом рассказывают про это прессе. А я вот купил эскалатор, я давно о нем мечтал. К сожалению, в России его невозможно ни купить, ни взять в аренду, потому мой эскалатор - из Германии!", сообщает Glomu.RU. Механическая лестница станет одной из декораций на большом концертном шоу Николая "Корабль судьбы", который состоится 1 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. По замыслу известного греческого постановщика шоу Фокаса Евангелиноса, который ставил победный номер Димы Билана "Believe" на последнем Евровидении, на эскалаторе будет кататься кордебалет певца. "Я пока не знаю, как буду дальше использовать этот эскалатор. Наверное, буду сдавать в аренду коллегам по цеху!" - добавил Николай. Так как дата не юбилейная, пышного торжества Басков не планирует: "Я сейчас очень занят подготовкой к концертному туру по Прибалтике, в который уезжаю через 5 дней. Отмечу этот день рождения с самыми близкими людьми". Вчера тенора уже поздравили гости Валентина Юдашкина, который отмечал свое 45-летие в Манеже. В полночь все закричали "С днем рождения, Коля!", и именинников на торжестве стало двое. Оперная прима Монтсеррат Кабалье и певица Таисия Повалий позвонили Баскову с поздравлениями уже утром. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в подмосковном городе Балашиха. С 12 лет пел в опере, исполнял роль третьего мальчика в опере Моцарта "Волшебная флейта" (колоратурное сопрано). В 1993 году Николай поступил в ГИТИС на специальность "актер музыкального театра", брал частные уроки вокала у заслуженной артистки России Лилианы Шеховой, но, проучившись год, перешел в Российскую академию музыки имени Гнесиных, которую окончил в 2001 году с отличием. С 1999 года по июнь 2004 года Басков был солистом Большого театра. В 1999 году проходил мастер-класс у известного испанского тенора Хосе Каррераса. Известность молодому певцу принесла композиция "Памяти Карузо". Заслуженный артист Российской Федерации Николай Басков является лауреатом Международного конкурса вокалистов имени Марии Каллас в Афинах и Национальной премии "Овация" (в 1999 - "Золотой голос России", в 2000 - "Певец года", "Концерт года" и "Альбом года"). Имеет правительственную награду - медаль "За достижения в культуре" (2000).