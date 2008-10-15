Хулио Иглесиасу младшему досталось от отца

15 октября 2008, 16:03

"На днях целых два представителя клана Иглесиасов посетили постсоветсткое пространство: Хулио старший принял участие в Неделе дизайна и моды в Ташкенте, а Хулио младший прилетел на открытие нового итальянского салона интерьеров BCELLINI в Москве выступить вместе с певицей Туаной. Артисты планировали исполнить песни с последних альбомов "Третье Измерение" (Хулио Иглесиас) и "Четвертое Измерение" (Туана), а так же уже полюбившуюся многим дуэтную композиции "One more…", клип на которую был снят в Москве этой осенью.Говорят, что Хулио младшего кроме цели артистической привела в столицу цель сугубо личного характера. Уже давно русскоязычные новостные ленты пестрят слухами о романе Хулио Иглесиаса младшего и певицы Туаны. Сами артисты прямого ответа на вопрос не дают: - Мы лучшие друзья - расплывается в улыбке Хулио, придерживая за талию Туану.- Зачем вы задаете такие не корректные вопросы? Ну, пишут и пишут, что в этом плохого? - смеется певица. Однако, произошедший далее инцидент доказал, что все-таки между артистами есть что-то большее чем дружба. Один из представителей итальянской бизнес элиты очень эпатажно выразил свое восхищение певице Туане: он преподнес ей букет красных роз и, воскрикнув «Bellissima!», упал на колени, а Хулио в это время стоял рядом. Певец был настолько удивлен и разозлен этим жестом, что оттолкнул седовласого бизнесмена и, схватив Туану за руку, увел ее в гримерную. Что происходило за кулисами сказать сложно, хотя совершенно очевидно, что артисты выясняли отношения, так как концерт задержали на 20 минут.После того как страсти улеглись, Хулио младшего настиг телефонный звонок отца. Оказывается тот самый седовласый итальянец был косвенно знаком с Хулио Иглесиасом старшим и после происшествия не замедлил сообщить о выходках сына известному испанцу. О чем конкретно разговаривали отец и сын не известно, однако разговор длился около получаса и все это время Хулио метался по коридорам салона, с весьма озадаченным выражением лица. После концерта Хулио младший признался, что был в курсе планов отца и даже собирался полететь в Ташкент вместе с Туаной, чтобы, наконец, их познакомить, но плотный эфирный график заставил испанского мачо задержаться в Москве еще на день."

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