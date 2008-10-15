Пинк сделала предложение своему супругу из-за хорошего секса

Скандальная певица Пинк (Pink) призналась, что сделала предложение своему бывшему супругу Кэрри Харту (Carey Hart) из-за «великолепного секса», сообщает Site UA. По словам звезды, она решила связать себя узами брака с мотоциклистом Кэрри в 2005 году, так как не могла противостоять его сексуальной энергетике. «Энергия между мной и Кэрри невероятна, - говорит она, - И так будет всегда. Мы похожи на двух альфов в одной комнате, которые хотят снять одежду друг с друга. Он великолепен в постели. Именно поэтому я сделала ему предложение». По словам Пинк, между ними все еще остаются очень теплые отношения, несмотря на все слухи и развод: «Он знает и любит меня, - говорит певица, - И я люблю его. Мы остаемся друзьями, несмотря на то, женаты мы или нет».