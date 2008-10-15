ШОК! Группа «Фабрика» покидает сцену

Участницы популярной группы "Фабрика" Сати Казанова, Ира Тонева и Саша Савельева в середине октября временно прекращают активную концертную деятельность и уходят в долгожданный отпуск. "Мы так рады! – сообщила Дням.Ру сияющая Ирина. – Летом из-за плотного графика гастролей мы так и не смогли отдохнуть, поэтому надеемся сейчас все наверстать". Певица решила навестить бабушку и дедушку в Приднестровье. "Я давно у них не была и очень по ним соскучилась, - объяснила свой выбор Ирина. – Надеюсь, что я там проведу незабываемый отдых и по-настоящему расслаблюсь". Другая участница коллектива Александра Савельева тоже уже определилась, куда отправится за приключениями. Ее ждет город солнца и золотых песчаных пляжей - Майами. "Я там уже была один раз, мне очень понравилось. Предвкушаю отдых на пляже, - мечтательным голосом сказала певица. - Надеюсь, что мои друзья, которые там живут, придумают мне какую-нибудь интересную культурную программу". Третья "девушка фабричная" Сати Казанова решила за время отпуска побывать сразу в нескольких местах. Сначала она поедет домой в родной Нальчик, где поздравит своего отца с 55-летним юбилеем, а затем улетит в одну из теплых стран, правда, еще не определилась, в какую. "Я хочу провести какое-то время дома, - поделилась своими планами Сати. – А потом уже буду думать, куда еще съездить. Скорее всего, это будет безвизовая страна". Как уже писали Дни.Ру, у девушек недавно вышел клип на песню "Мы такие разные", где они в открытых купальниках нежатся под жарким солнышком на пляже. Казалось бы, группа "Фабрика" только вернулась с курорта и опять в отпуск? Но на самом деле съемки видео проходили в дождливой Москве, в закрытом павильоне.