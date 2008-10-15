Участник группы ABBA засудил шведских налоговиков

Бывший участник легендарного квартета ABBA, композитор Бьорн Ульвеус выиграл судебный процесс против налоговой службы Швеции. Согласно решению суда «фискалы» должны будут выплатить Ульвеусу 85 миллионов крон (примерно 12 миллионов долларов), сообщает Showbiz Media. Ульвеус подал иск, сочтя, что с него взяли слишком много, пишет New Musical Express. Якобы Ульвеус не получал авторские отчисления за отдельные песни, что было задокументировано соответствующим образом, а налоговая служба учла эти суммы, как если бы они до него дошли. По мнению налоговиков, Ульвеус просто пытался сфальсифицировать данные о своих доходах. Суд, тем не менее, принял сторону артиста.