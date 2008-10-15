Юмористы бегут из «Аншлага»

Не все ладно в «королевстве юмора» Регины Дубовицкой: многие участники телепрограммы «Аншлаг», к примеру Юрий Гальцев, давно уже покинули проект. Подумывает об уходе и Клара Новикова, сообщает Showbiz Media. Несмотря на то, что Гальцев не снимается в «Аншлаге», руководство программы продолжает использовать нарезки из его старых концертов, сообщает газета «Жизнь». «Юрий Гальцев неоднократно обращался к руководству канала «Россия» с просьбой вырезать его из эфира», – утверждает директор артиста. Схожая история приключилась с Ефимом Шифриным, который ушел из «Аншлага» аж восемь лет назад и чьи записи так же использовались без его согласия. Шифрин, правда, сумел доказать свою правоту в суде, и создателям передачи пришлось выплатить ему 160 тысяч рублей. Не сошлась характерами с Региной Дубовицкой и Елена Воробей, последний раз появлявшаяся в программе «вживую» год назад. Как пишет «Жизнь», в свежих выпусках «Аншлага» уже не видно любимых исполнителей, прекратились «семейные» прогулки на пароходах, производящая компания – культурный фонд «Артэс» – завалена судебными исками от обиженных артистов, а «мать» всех юмористов Дубовицкая скрывает страшную правду от телезрителей.