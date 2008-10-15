Сергей Шнуров собрал новую группу

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров запустил новый проект – «Рубль». Помимо Шнура, который играет на гитаре и поет, в нем участвуют звукорежиссер «Ленинграда» Денис Можин, севший за ударную установку, и музыкант той же группы Андрей Антоненко, взявшийся за клавиши, сообщает Showbiz Media. «Несмотря на то, что группа создана недавно, у них есть уже один видеоклип. Группа очень интересная», – рассказала представитель Шнура корреспонденту агентства InterMedia. Как пишет Newsmusic.ru, «Рубль» играет более жесткую музыку, чем «Ленинград». Видеоклип на дебютную песню группы «Ничего нового» уже можно найти в интернете.