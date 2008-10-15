Кристина Агилера выступила на фестивале Africa Rising

Известная американская певица Кристина Агилера (Christina Aguilera) выступила на благотворительном фестивале ThisDay’s Africa Rising Festival, который проходил в Лондонском Royal Albert Hall. После фееричного выступления, поп-звезда согласилась дать мини-интервью американскому журналу People, в котором рассказала о материнстве, предстоящем туре и новом альбоме. Кристина призналась, что ей было сложно вернуть себе былые формы после рождения ребенка, так как она является «королевой нездоровой еды». «Нужно не останавливаться и заставлять себя делать различные упражнения, - говорит она, - Помимо этого, необходимо есть как можно больше здоровой пищи. Но, учитывая то, что я королева нездоровой пищи, мне было очень сложно сбросить вес».