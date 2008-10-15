Дженнифер Энистон вернула прежнюю любовь

Популярная актриса Дженнифер Энистон после развода с Брэдом Питтом все никак не может устроить свою личную жизнь. Самый продолжительный роман - с Винсом Воном - закончился пару лет назад, а все остальные мужчины в жизни Энистон надолго не задерживались. В этом году ситуация изменилась. Артистка обзавелась молодым бойфрендом, отношения с которыми становились все более серьезными. Музыкант Джон Мейер младше Дженнифер на 9 лет, но весьма искушен в любовных похождения. В подружках артиста значились Джессика Симпсон, Дженнифер Лав Хьитт и даже Кэмерон Диас. Несмотря на разницу в возрасте и разные звездные статусы Джен и Джон казались почти идеальной парой. Однако этот роман продлился всего четыре месяца. Мейер и Энистон приняли решение расстаться как раз в тот момент, когда начало появляться все больше слухов об их предстоящей свадьбе. Говорят, именно это и насторожило свободолюбивого Джона. Дженнифер, которой в феврале исполнится 40 лет, давно мечтает о детях и крепкой семье. А Мейер оказался не готов к таким "высоким" отношениям. Поменял ли он свою точку зрения, пока неясно. Однако парочка снова вместе. Дженнифер и Джона уже видели страстно целующимися, пишет Daily Mail. Вместе они вылетели из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и, по словам очевидцев, выглядели очень влюбленными друг в друга. "Они целовались несколько раз и сжимали друг друга в объятиях", - сообщает некий осведомленный источник и добавляет, что Джон подарил Дженнифер долгий поцелуй. Говорят, пара планирует продолжить встречаться. Насколько далеко Дженнифер и Джон зайдут на этот раз, судить пока рано.