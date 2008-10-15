Актриса Вия Артмане похоронена на Покровском кладбище в Риге, сообщает РИА Новости. На похоронах присутствовали несколько тысяч человек. Перед этим прощание с актрисой проходило в Христо-Рождественском Кафедральном соборе, где проводил заупокойную службу Митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Народная артистка СССР Вия Артмане скончалась 11 октября на 79-м году жизни. Актриса около 50 лет работала в Художественном академическом театре имени Яна Райниса. В 1999 году она перешла в Рижский молодежный театр. За время своей карьеры Артмане снялась почти в 40 фильмах и в 70-х годах была одной из самых популярных актрис советского кино.