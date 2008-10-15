Объявлены номинанты American Music Awards

Во вторник были объявлены номинанты на премию American Music Awards. Большинство номинаций получила американка Алиша Кис (Alicia Keys). Ее могут признать как лучшей поп- или рок-исполнительницей, так и лучшей R&B-исполнительницей. Ее альбом "As I Am" также проходит по двум соответствующим номинациям, сообщает Lenta. По четыре номинации получили британцы Coldplay и американская легендарная группа Eagles, выпустившая в прошлом году свой первый альбом за 27 лет. Они соперничают в категориях "Лучшая поп- или рок-группа" и "Лучший поп- или рок-альбом". Кроме того, Coldplay заявлены в категории "Альтернативная рок-музыка", а Eagles могут быть признаны лучшими в диковинной номинации "Современная музыка для взрослых" (Adult Contemporary Music). Кроме того, любой из "тройки лидеров" может быть назван лучшим исполнителем года. В этой категории с ними соперничают R&B-исполнитель Крис Браун и рэпер Лил Уэйн (Lil Wayne). Кроме того, награды вручаются исполнителям кантри, рэпа и хип-хопа и латиноамериканской музыки. В номинации "Лучший саундтрек" фаворитом считается киномюзикл "Mamma Mia!", поставленный на музыку группы "Abba". American Music Awards – одна из крупнейших музыкальных премий США, наряду с "Грэмми" и премией журнала Billboard. Ее вручают с 1974 года. Номинантов премии выбирают, основываясь на объемах продаж музыкальных альбомов и синглов. Церемония вручения наград пройдет 23 ноября в Лос-Анджелесе. Победителей определят зрители канала ABC. Голосование по всем номинациям уже началось на сайте премии.