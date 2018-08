Художник и карикатурист Джеральд Скарф получил почетный титул Командора Ордена Британской Империи (CBE) за его заслуги в искусстве. Скарф широко известен не только тем, что работал с Pink Floyd над созданием альбома, фильма и сценической постановки "The Wall", но и своими гротескными политическими карикатурами: более сорока лет этот 72-летний художник сотрудничал с такими изданиями, как The Sunday Times, Private Eye и многими другими. По материалам: The Press Association, Pink-Floyd.ru