Фильм «Адмиралъ» станет телесериалом

У российской исторической драмы "Адмиралъ", которая сейчас идет в украинском прокате, будет 10-серийная телеверсия. По словам исполнительницы одной из главных ролей Елизаветы Боярской, в телесериале будет более подробно рассказана история любви Анны Тимиревой и Колчака, благодаря сценам, не вошедшим в картину. Один из эпизодов, снятый специально для теле-версии - это встреча Анны Тимиревой и Софьи Федоровны - супруги Колчака - в шляпной лавке, когда Анна Васильевна узнает о том, что Александр Васильевич назначен главнокомандующим Черноморским флотом и вскоре окажется далеко от нее. Выход 10-серийной телеверсии фильма "Адмиралъ" запланирован на осень 2009 года. Напомним, что на экраны украинских кинотеатров драма "Адмиралъ" вышла 9 октября. Торжественную премьеру фильма, которая состоялась за день до этого, посетили режиссер картины Андрей Кравчук, актеры Елизавета Боярская и Владислав Ветров.