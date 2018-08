Алексей Коган открыл вечера джазового кинематографа

8 октября в столице в рамках международного фестиваля Jazz in Kiev 2008 прошел джем-сейшн при участии Павла Шепеты, Максима Гладецкого, Валерия Волкова. Музыканты представили "живой" альбом, записанный на прошлогоднем киевском концерте трио. Также состоялась презентация серии дисков известных джазовых исполнителей, в частности, Avishai Cohen Trio - Night of Magic (Live in Kiev). Помимо этого был презентован сборник записей, сделанных на концертах продюсерского центра Jazz in Kiev под названием Jazz @ Picasso. Следующий сборник - Ukrainian Roots in Jazz - это народная и популярная музыка в джазовых аранжировках. На нем можно будет услышать записи Млады, Радио Бенда, Паулинио Гарсии и Гражина Авгущика, квартета Сергея Давыдова, Братьев блюза, Мартина Шрака, Дмитря Найдича, Вагифа Мустафы-заде, Джона Стетча и других. Альбом "Харуки Мураками. Джазовые портреты" подготовлен Алексеем Коганом – это иллюстрация книги знаменитого японского писателя. Последней новинкой стал Alex Kogan: Just 50 – диск, выпущенный к юбилею джазового популяризатора, радиожурналиста и продюсера Алексея Когана. В альбоме представлены группы и музыканты, принимавшие участие в концерте Just 50 (10 ноября 2007 года): Skhid-Side, "Андрей Кондаков & Brasil All Stars", Arkhangelsk Jazz Friends, квартет Юрия Шепеты, трио Н.Лебедева-И.Закус-А.Фантаев, дуэт Вячеслав Гайворонский-Владимир Волков, а также Энвер Измайлов, Аркадий Шилклопер, Сергей Манукян и другие. Также со вчерашнего дня началась серия вечеров джазового кинематографа. В ходе этих вечеров будут представлены культовые фильмы, связанные с историей джаза, в том числе Round Midnight ("Около полуночи"), Lush Life ("Шикарная жизнь"), Crossroads ("Перекресток") и др. Завершится сие мероприятие 12 октября. Ленты любезно предоставил из своей коллекции Леонид Гольдштейн – коллекционер, тележурналист, автор уникальной программы "35 минут джаза" и просто знаковая фигура для украинского джаза. Такое кино в идеальном качестве вы не увидите в кинотеатрах, вряд ли отыщете на раскладках или скачаете в Интернете. Сегодня будет представлена лента, которая расскажет историю дружбы двух нью-йоркских сессионных джазменов. Эл и Бадди живут в свое удовольствие, играя на разных сборных концертах, свадьбах и вечеринках. Но вот Бадди узнает, что у него опухоль мозга и жить ему осталось считанные месяцы. Прекрасный музыкант должен покинуть мир красиво, и друзья решают по поводу неизбежного прощания устроить великолепную вечеринку... Напомним, что основные события фестиваля Jazz In Kiev пройдут с 17 по 19 октября в столичном Международном центре культуры и искусств ("Октябрьский Дворец").