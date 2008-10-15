Солист «Иванушек International» подался в телеведущие

Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» пробует себя в новом амплуа – телеведущего. Андреев будет вести еженедельную новостную программу на канале Music Box, сообщает Showbiz Media. По словам Кирилла, запись первой программы уже состоялась: чтение текста «с выражением» (с автосуфлера) затруднений у него не вызвало, однако в некоторых случаях приходилось делать по три дубля, сообщает Km.ru. Андреев верит, что все приходит с опытом и в скором времени он все будет записывать с первого раза.