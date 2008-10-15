Сегодня в Киеве открылась «Неделя украинской моды»

Сегодня, 15 октября, в Киеве стартует Ukrainian fashion week – Украинская неделя моды, которая продлится до 21 октября. Все дефиле будут проходить в павильоне ACCO International. Открывать Ukrainian fashion week будет коллекция Лилии Пустовит. Всего в рамках Украинской недели моды состоятся 47 показов начинающих и известных украинских дизайнеров: Андре Тана, Роксоланы Богуцкой, Алексея Залевского, Виктории Гресь, Оксаны Караванской, Анны Бублик и других. Кроме того Александр Гапчук презентует новую марку одежды "Real Casual Alexander Gapchuk". Кроме того, в рамках Украинской недели моды свои коллекции также представят Annette Gortz из Германии и Автандила Цквитинидзе из Грузии.