Дэвид Духовны расстался с женой

Вчера, дорогие читатели, мы закончили день печальной вестью о разводе Мадонны и Гая Ричи, и сегодня, увы, тоже приходится начинать с вестей малоприятных. Дэвид Духовны и его супруга - актриса Теа Леони - расстались. Случилось это не сейчас, прошло некоторое время с тех пор, как они приняли решение жить отдельно. Эту информацию People подтвердили представительницы звездной четы Аннет Вольф и Эвелин Караманос. Вот что говорится в их совместном заявлении: "Чтобы прекратить дальнейшие спекуляции о браке Дэвида Духовны и Теи Леони, пара сочла нужным подтвердить, что уже несколько месяцев они живут раздельно. Они надеялись скрыть факт своего расставания от прессы, чтобы защитить их детей". Заметим, о разводе ни слова! Может, и обойдется? Ведь Дэвид, совершенно очевидно, всеми силами пытается наладить отношения с женой. Лег, как вы помните, в больницу, чтобы пролечиться от сексуальной зависимости. Простит, как вы думаете?