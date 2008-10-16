Комшмар! Катя Лель вышла замуж на 26 день со смерти Волкова

Несколько часов назад в Тверском загсе г. Москвы Катя Лель стала замужней дамой. Певица официально зарегистрировала романтические отношения с 33-летним бизнесменом Игорем, словно забыв о том, что не прошло и сорока дней с момента смерти Александра Волкова, ее первого супруга и продюсера. Более трех с половиной лет Катя, 36 лет отроду, «горела» и «была во вкусе». И вот, наконец, свершилось - Катя и Игорь поженились! Из загса Игорь вынес новоиспеченную жену в белоснежном пышном платье. А ведь всего меньше месяца назад Лель могла бы носить черные траурные ленты. - Браво, горько! - кричали гости торжества, закидывая молодоженов лепестками белых роз. Действительно, горько. Впрочем, темпераментная артистка, хоть и родилась на Кавказе, всегда была на «вы» с общепринятыми нормами поведения. То в мини-юбке и рыжем парике в минус тридцать, то в космическом костюме на торжественном балу. Но все это детские выходки по сравнению с церемонией бракосочетания в траурные дни. Пир во время чумы, не иначе... Напомним, Катя на протяжении нескольких лет отношений несколько раз собиралась скрепить узы любви узами брака. И в то время как вся страна активно напевала «Муси-пуси», влюбленная по уши Катя вовсю готовилась прочувствовать на себе все прелести семейной жизни. Окрыленная певица, как полагается в таких случаях, уже получила от жениха колечко с бриллиантом и активно готовилась к свадьбе. Более того, официальная дата бракосочетания у влюбленных менялась целых три раза. Преуспевающий жених-предприниматель Катю баловал и обещал безоблачное будущее. Такое, в котором невеста забудет о прошлом. Она и забыла - правда раньше времени. Коллеги по шоу-бизнесу отреагировали на свадьбу Лель неоднозначно. Так, например, Иосиф Кобзон, говоря о торжественном событии, в выражениях не стеснялся. - Мне плевать на нее и на ее замужество 300 раз! Она бесстыжая женщина, поэтому мне неинтересно, что с ней будет происходить, - рассказал певец. - Для меня этой фигуры не существует.