Певицу Лайму Вайкуле лишают дома

Мировой финансовый кризис коснулся не только обычных людей, но и знаменитостей. Кто-то теряет выгодные предложения по работе, кому-то приходится волноваться за свои сбережения, а певица Лайма Вайкуле рискует остаться без дома. Как известно, артистка постоянно живет в Латвии. Но по примеру многих других коллег Вайкуле еще несколько лет назад решила обзавестись недвижимостью в США. Дом на побережье в Майами звезда купила в кредит. Но ввиду ухудшения экономической ситуации сейчас банк требует, чтобы Вайкуле досрочно погасила задолженность. Певице дали 40 дней на решение проблемы. Нужной суммы у Лаймы Вайкуле нет, так что пока решить эти финансовые трудности будет сложно, пишет "Комсомольская правда". У певицы есть несколько путей выхода из трудной ситуации. Она может лишиться дома в Майами, продав особняк. Или же сохранить недвижимость, разыскав астрономическую сумму в кратчайшие сроки. По иронии судьбы, последний клип Лаймы Вайкуле оказался как раз про дом. "В этом клипе присутствуют все классические элементы игрового кино: и эротическая сцена с Лаймой в душе, и конфликты, один из которых заканчивается метанием торта в Моисеева, и романтические прогулки вдоль берега моря", - описывал свое творение режиссер Александр Игудин. По сюжету героиня артистки после бурной ссоры выгоняет из своего дома героя Бориса Моисеева. Отверженный, он грустно бредет по лесу с чемоданом в руке и предается грустным размышлениям. Сюжеты, предлагаемые реальной жизнью, оказались не менее жесткими. Даже без всяких ссор лишить дома теперь могут саму Лайму Вайкуле.