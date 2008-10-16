Тайны венчания Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев в Москве пышную свадьбу устраивать не стали. Пара просто поставила подписи в одном из загсов, а через некоторое время отбыла в Крым - венчаться. Обряд прошел в храме Воскресения в Форосе. Оказывается, Анастасия и Петр не зря выбрали именно эту церковь. Как пишет "Комсомольская правда", это один из самых красивых храмов полуострова, более того, там можно обвенчаться в срочном порядке. За проведение таинства жениху и невесте приходится платить немало денег, впрочем, Заворотнюк и ее супруг на отсутствие денежных средств пожаловаться не могут. У храма Воскресения есть серьезное преимущество: в отличие от московских церквей процедуру бракосочетания здесь можно пройти без очереди. Кроме того, священники оказались довольно сговорчивыми и разрешили присутствовать на торжестве представителям СМИ. В Москве же к подобным вещам относятся с неодобрением. "Их, шоуменов, жизнь не вовнутри, а вовне. Они стараются, чтобы на них смотрели, чтобы их видели постоянно, - говорит руководитель пресс-службы Московской патриархии отец Владимир Вигилянский. - Такие вещи не близки церкви. Потому что мы живем для Бога, а не для общественного мнения". Кстати, церковники осудили и Аллу Пугачеву, которую в прессе чуть было не обвенчали с Максимом Галкиным. Примадонне был дан совет покаяться, а не думать о новых мужьях.