Певица Мадонна развелась с мужем

Известная американская певица Мадонна и британский кинорежиссер Гай Ричи решили развестись. "Они оба просят средства массовой информации проявить уважение к их семье в это тяжелое время", - цитирует РИА "Новости" заявление пресс-секретаря Мадонны. Звездная пара прожила в браке семь с половиной лет. Британский таблоид Sun со ссылкой на близких друзей Мадонны сообщил, что певица собиралась объявить о разводе в 2009 году после окончания своего мирового турне "Sticky and Sweet". Но теперь, в связи со сложившей в последнее время напряженной ситуацией между супругами, они просят завершить дело до рождества. Напомним, что слухи о том, что семья Мадонны находится на грани краха, появились еще несколько месяцев назад. Правда, тогда пара категорически опровергала подобную информацию. Знаменитая певица и известный британский режиссер постарались приложить все усилия для того, чтобы казаться идеальной супружеской четой. Совместные выходы в свет, прогулки рука об руку и посещение вечеринок на время помогли Мадонне и Гаю Ричи казаться преданными супругами. Однако теперь о разводе в звездной семье заговорили снова. По словам друзей пары, супруги больше не в силах притворяться и намереваются расторгнуть продержавшийся восемь лет брак. Как пишет газета Daily Mail, одной из основных причин грядущего развода стало желание Мадонны усыновить еще одного ребенка из Африки. Гай Ричи был категорически против. Усыновление малыша Дэвида Банды из бедной африканской страны Малави уже стало для режиссера большим испытанием, и новые попытки Мадонны стать мамой Ричи воспринимал в штыки. Говорят, все последние месяцы в семье певицы были серьезные проблемы. Мадонна и ее муж практически не общались, стараясь только на публике выглядеть преданной парой. Певица хотела уговорить супруга повременить с разводом хотя бы до Нового года, но Гай Ричи не захотел тянуть. Что ж, если появившаяся еще несколько месяцев назад информация верна, то Мадонне и Гаю действительно больше незачем быть вместе. Напомним, еще летом в газетах писали, будто певица и режиссер все еще вместе исключительно ради пиара своих проектов: фильма Rocknrolla и гастрольного тура Hard Candy. Сейчас, когда Мадонна успешно колесит по миру с гастролями, а премьера картины Гая Ричи давно состоялась, самое время подвести некий итог в отношениях. Кстати, в канун Рождества Мадонна и ее муж должны были отпраздновать восьмилетие супружеских отношений. Похоже, теперь им придется праздновать расторжение брака. С кем будет жить общий ребенок пары, 7-летний Рокко, 12-летняя дочь Мадонны Лурдес и усыновленный Дэвид Банда, пока неизвестно.