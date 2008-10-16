Бритни Спирс: Я ведь не совсем дура. Так что же я такое творила?

день своего 27-летия - 2 декабря, за два дня до выхода шестого альбома Бритни Спирс, MTV покажет специальную 90-минутную программу «Britney: For The Record». В ней певица подробно расскажет о том, что с ней происходило в последние два года. Она признается, что очень сожалеет о своем поведении, что наделала кучу страшных ошибок, включая тот экстравагантный эпизод, когда она наголо побрила голову. И очень благодарна судьбе за то, что у нее появился шанс вернуться к нормальной жизни. «Столько всего произошло за последние пару лет, - говорит Бритни. - И люди многого не знают обо мне, что я хочу им рассказать. Для меня этот фильм - возможность представить мою версию событий. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: «Я ведь не совсем дура. Так что же я такое творила?»