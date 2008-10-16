18 октября, арт-клуб «44», концерт группы «Dazzle Dreams». Начало в 22:00

Dazzle Dreams – группа достаточно зрелая для того, чтобы называться новой. Год назад, появившись словно из ниоткуда, команда стала, безусловно, громким проектом 2007 и заняла достойное место на отечественной поп-сцене. Стоящие за проектом музыканты – хорошо известные в украинской музыкальной среде люди, а их музыка давно уже покорила сердца многих украинцев. 18 октября ребят можно будет услышать и в столичном арт-клубе «44». Там на протяжении всего вечера они будут заводить публику как уже известными своими хитами, такими как: Икона, S.O.S., Shock Your Mind, так и композициями из нового альбома (Shake, «Sunrise», «Emotional lady», «Dana She Dana»)