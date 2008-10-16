Благотворительный аукцион от Витаса

18 октября Витас примет участие в Международном фестивале театрального искусства в г. Нанкин (КНР), где представит сольную программу "Возвращение домой". В фестивале примут участие театральные коллективы из 10 стран, представляющих 5 континентов. Тема фестиваля: "Театральные традиции и новый облик мира". Сольный концерт Витаса станет финальным аккордом фестиваля и будет транслироваться в прямом эфире на центральном канале ТВ КНР, а так же, по лицензии, в 12 странах мира. В свободную продажу поступило только 7.000 билетов, которые были раскуплены в рекордные сроки, остальные билеты распределялись между представителями театральных сообществ азиатского региона. Днем раньше, 17 октября, в рамках участия Витаса в Китайском Международном фестивале театрального искусства состоится открытый аукцион и благотворительная лотерея, все средства от проведения которых будут направлены в фонд Красного Креста провинции Сычуань для оказания помощи пострадавшим от серии разрушительных землетрясений. Витас глубоко сопереживает трагедии китайского народа и считает своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь людям преодолеть пережитый ужас. 24 мая 2008 года, сразу после первого землетрясения, Витас пожертвовал 100 000 юаней Фонду Милосердия Китайского Красного Креста. И вот - новая акция в г. Нанкин. Уполномоченная компания для проведения аукциона 17 октября 2008 года - Nanjing Jiashi Auction Co., Ltd. Лоты, выставленные на аукцион, представлены на фото.