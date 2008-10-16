Бывший муж Джоли разбил голливудскую пару

Последний законный муж Анджелины Джоли Билли Боб Торнтон оказался причиной краха семейных отношений звезды "Секретных материалов" Дэвида Духовны и его жены Теа Леони. Дэвид, который по настоянию супруги вынужден был провести несколько недель в реабилитацинной клинике, оказавшись на воле, уличил жену в измене. Интересно, что лечился артист от сексуальной зависимости. Пока Духовны старался избавиться от пагубного влечения к женщинам, грозящего разрушить его брак, его супруга вовсю общалась с Билли Бобом Торнтоном. Дэвид узнал обо всем, прочитав сообщения в мобильном телефоне жены, пишет Daily Mail. Парочка познакомилась в этом году на съемках фильма Manure. Знатный голливудский сердцеед, на счету которого пять браков, в том числе с Анджелиной Джоли, покорил и супругу Дэвида Духовны. 53-летнего Торнтона уже не раз видели вместе с Теа Леони. Артист играет в собственной музыкальной группе, и Леони всячески поддерживает нового избранника на концертах и временами даже помогает с погрузкой-разгрузкой аппаратуры и инструментов. Дэвид Духовны и Теа Леони ввиду таких обстоятельств решили расстаться после 11 лет брака. "Да, они расстались, - подтверждает представитель актрисы. - Она живет одна с детьми в Нью-Йорке, но мы не хотели объявлять об этом ради детей, пока Дэвид проходил курс лечения". Новый роман Теа Леони вряд ли закончится свадьбой. Билли Боб Торнтон после развода с Джоли объявил, что жениться больше не хочет. Кстати, и Анджелина после этого развода тоже не торопится выходить замуж, даже если речь идет об отце ее шестерых детей.