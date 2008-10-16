Вся правда о «Пиратах Карибского моря 4»

Недавняя информация касательно «Пиратов Карибского моря 4» не оправдалась. Решив положить безосновательным разговорам конец, Терри Россино, соавтор сценария к трилогии «Пиратов» разместил в сети опровержение: «Ни одна из новостей, выпущенных недавно в народ, не имеет оснований – включая сообщение о том, что Депп получил 50 миллионов долларов». Россино был безжалостен к надеждам фанатов – в пух и прах была разбита надежда на то, что Саша Барон Коэн или Рассел Брэнд появятся в ленте в качестве брата Джека Воробья, которого должен был сыграть Джонни Депп. В корзину полетела и новость о том, что Тим Бёртон может стать режиссером очередного фильма франшизы. «Саша Коэн? Бёртон? Студии слишком бережно относятся к новой ленте, чтоб так экспериментировать», - уверил читателей один из авторов «Шрэка». Насколько правдивыми являются утверждения Россино, покажет время. На данный момент главная студия Disney еще не выступила ни с опровержениями, ни с подтверждениями его слов. Речи этого сценариста можно поставить и под сомнение, ведь, по данным oKino.ua, он никоим образом не причастен к четвертым «Пиратам». Несмотря на то, что вся информация касательно нового проекта держится в строжайшем секрете, нам уже стало известно, что сюжет будет завязан на Джеке Воробье, который отправится на поиски Фонтана молодости. На подмогу ему придет Капитан Барбаросса – вместе они будут «побеждать нереальный ужас». А вот Уилл Тернер и Элизабет Суонн останутся за кулисами новой истории.