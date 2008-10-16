Машу Фокину научат танцевать хореографы Мадонны, Шакиры и Бритни Спирс

В октябре этого года в Киеве стартует проект под названием «Drive Dance Project». Это танцевальный курс, разработанный хореографами Дженнифер Лопес, Джастином Тимберлейком, Pussycat Dalls и других мировых звезд специально для того, чтобы научить танцевать непрофессионалов. Родился проект в Лондоне в 2002 г. 2 года назад проект с успехом стартовал в Москве, где звёздными учениками стали Жанна Фриске, Сергей Лазарев, группа "Фабрика", "Блестящие", "Банд’Эрос", Тимати, писательница Оксана Робски и др. Украинские звёзды уже с точностью могут заявить об участии в проекте и с нетерпением ждут старта. Некоторым из них пришлось подвинуть свои гастрольные графики – для того, чтобы полностью насладиться мастерством знаменитых хореографов. В ограниченное количество мест попала известная певица Маша Фокина. Это первый и уникальный танцевальный проект подобного масштаба под руководством знаменитых хореографов, известных по работе с такими мировыми звездами, как Madonna, Beyonce, Jennifer Lopez, Shakira, Black Eyed Peas, Justin Timberlake, Britney Spears, Pussycat Dolls, Sugababes, Girls Aloud, Atomic Kitten, Sophie Ellis Bextor и другими. Задача преподавателей Drive Dance Project — избегая стандартов и шаблонов, раскрыть личный танцевальный стиль каждого ученика и отточить его до совершенства. Основа программы – стиль фъюжн, объединяющая самые эффектные движения всех современных танцевальных стилей (New Style, Street Dance, R’n'B, Funk, Club Latina, Jazz, Modern, Body Poppin). Проект будет продолжаться на протяжении 3-х месяцев. Первая репетиция Маши Фокиной состоится завтра, в 15:30 в веллнесс-клубе «Леонардо».