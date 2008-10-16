Бритни Спирс забыла побрить подмышки

Известная американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) была сфотографирована в Голливуде ранним утром по пути в танцевальную студию International Dance Studios. Всевидящие папарацци обратили внимание на подмышки поп-звезды и посоветовали ей поскорее сходить на процедуру в косметический салон. Различные американские и британские издания сразу же опубликовали в своих журналах данные снимки с критическими комментариями. Напомним, что Бритни ежедневно посещает танцевальную студию в Голливуде, в которой работает над хореографией своего нового гастрольного тура, который начнется весной следующего года.